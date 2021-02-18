Діаметром карусель 12 метрів, важить брила 22 тонни.

Карусель з льоду прямо посеред замерзлого Балтійського моря. Таку незвичайну іграшку для своїх онуків придумав зробити естонець Антс альо.

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Діаметром карусель 12 метрів, важить брила 22 тонни. Щоб вона крутилася, чоловік причепив до неї підвісний мотор.

Разом зі старшим онуком запустили карусель за 5 годин.

Діти радіють такій іграшці, а вихованці місцевої танцювальної школи навіть виконали на крижаній каруселі фрагмент з "Лебединого озера".

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Автор: УНІАН