До каруселі причепили підвісний мотор / скріншот
Карусель з льоду прямо посеред замерзлого Балтійського моря. Таку незвичайну іграшку для своїх онуків придумав зробити естонець Антс альо.
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Діаметром карусель 12 метрів, важить брила 22 тонни. Щоб вона крутилася, чоловік причепив до неї підвісний мотор.
Разом зі старшим онуком запустили карусель за 5 годин.
Діти радіють такій іграшці, а вихованці місцевої танцювальної школи навіть виконали на крижаній каруселі фрагмент з "Лебединого озера".
Новини світу: естонець створив карусель з льоду посеред Балтійського моря
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