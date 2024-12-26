Аналогічної думки дотримується Київ.

У Сполучених Штатах Америки та Україні вважають, що пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній" могли збити сили російської протиповітряної оборони.

Про це пише The Guardian, посилаючись на офіційних представників обох країн. Крім того, версії з причетністю російської ППО притримуються декілька джерел в Азербайджані. Тим часом Росія намагається применшити ці заяви.

Прес-секретар кремлівського правителя Путіна Дмитро Пєсков заявив, що розслідування причин катастрофи триває і було б неправильно робити попередні припущення. Голова Сенату Казахстану Ашимбаєв Маулен назвав звинувачення в обстрілі з боку протиповітряної оборони РФ необґрунтованими та неетичними:

Відео дня

"Жодна з цих країн - ні Азербайджан, ні Росія, ні Казахстан - не зацікавлені в приховуванні інформації. Вся інформація буде надана громадськості".

Катастрофа літака у Казахстані

Нагадаємо, вранці 25 грудня Embraer E190 виконував пасажирський рейс з Баку до Грозного. Він здійснив аварійну посадку в Казахстані, впавши поруч зі злітно-посадковою смугою, після чого загорівся. З 67 людей вижили лише 29.

Джерела Euronews в уряді Азербайджану повідомили, що в літак влучила російська ракета - того дня Чечня опинилася під атакою безпілотників. Екіпажу не дозволили здійснити посадку в російських аеропортах та наказали летіти через Каспійське море.

Вас також можуть зацікавити новини: