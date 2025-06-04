Він натякнув, що це суперечить планам американського президента Дональда Трампа припинити війну в Україні.

Удар українських безпілотників по російськх авіабазах зі стратегічною авіацією збільшив ризик ескалації у війні РФ проти України. Таку думку висловив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог в етері Fox News. Він вважає, що коли під атакою перебуває національна система виживання противника, а саме його ядерна тріада, тоді "рівень ризику зростає".

Келлог навіть додав, що в цьому питанні неможливо передбачити, як саме відреагує Кремль. Він підкреслив, що це саме те, чого влада США намагається уникнути, оскільки досягнення цієї точки було б небажаним.

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Келлог погодився з тим, що психологічний вплив спецоперації "Павутина" набагато серйозніший, ніж матеріальні втрати РФ, спричинені знищенням бомбардувальників. Він вважає, що українцька спецоперація завдала величезної шкоди іміджу РФ, показавши, що "Україна не збирається здаватися".

"Україна по суті каже: "Ми теж можемо грати в цю гру"", - підкреслив американський чиновник.

Спецоперація Павутина: що треба знати

1 червня СБУ провела масштабну операцію під назвою "Павутина", в ході якої було атаковано дронами головні авіабази РФ. За результатами атак було уражено понад 40 російських бомбартувальників, якими росіяни атакували міста України.

Зокрема, під удар українських дронів, які злітали прямо з фур, опинились аеродроми Оленья в Мурманській області, Белая - в Іркутській області, Дягілєво - в Рязанській, Іваново - в Іванівській.

Перебіг операції контролював особисто президент України Володимир Зеленський, а реалізовував голова СБУ Василь Малюк і колектив Служби.

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