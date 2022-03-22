Наголошується, що таким вчинком Париж показує дружбу та підтримку українській столиці, яка нині бореться за свою свободу.

Рада Парижу одноголосно проголосувала за почесне громадянство міста Києва. Зазначимо, що цю відзнаку вперше вручену місту, а не людині.

Про це повідомила міська голова Парижу Анна Ідальго в Twitter.

За її словами, таким вчинком Париж показує дружбу та підтримку українській столиці, яка нині бореться за свою свободу.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський підтримує контакт з французьким лідером Еммануелем Макроном.

Раніше Франція вслід за ЄС ввела санкції проти Центробанку Росії. Французький уряд заморозив активи Центрального банку РФ на суму 22 мільярди євро.

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