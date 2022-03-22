Київ став "почесним громадянином" Парижу / фото REUTERS
Рада Парижу одноголосно проголосувала за почесне громадянство міста Києва. Зазначимо, що цю відзнаку вперше вручену місту, а не людині.
Про це повідомила міська голова Парижу Анна Ідальго в Twitter.
За її словами, таким вчинком Париж показує дружбу та підтримку українській столиці, яка нині бореться за свою свободу.
Зазначимо, що президент Володимир Зеленський підтримує контакт з французьким лідером Еммануелем Макроном.
Раніше Франція вслід за ЄС ввела санкції проти Центробанку Росії. Французький уряд заморозив активи Центрального банку РФ на суму 22 мільярди євро.