Кім Чен Ин приїхав у Китай, але Сі Цзіньпін з ним не зустрівся, – Reuters

Кіму "передали вітання" від лідера Китаю.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав Китай, однак особисто з главою Китаю Сі Цзіньпіном не зустрівся.

Як пише Reuters, Кім прибув до китайського прикордонного міста Дандун, під час візиту його супроводжував Ван Хунін – четвертий за значимістю чиновник у керівництві КНР. Зазначається, що Ван передав лідеру КНДР "привітання" від Сі Цзіньпіна.

Кім Чен Ин прибув до Дандуна по новому мосту через річку Ялуцзян, що з’єднує КНДР і Китай. Відкриття цього мосту раніше цього місяця стало черговим свідченням потепління відносин між Пекіном і Пхеньяном.

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Китай залишається для Пхеньяна головним економічним і дипломатичним партнером; на частку КНР припадає основна частина офіційного товарообігу КНДР. І хоча багато аналітиків вважають, що поглиблення військової співпраці Північної Кореї з Росією може зробити Пхеньян менш залежним від Пекіна, проте поїздка Кім Чен Ина свідчить про відновлення зусиль Китаю та Північної Кореї щодо зміцнення економічних зв’язків.

На кадрах візиту, які транслювали китайські державні ЗМІ, видно, як Кім Чен Ин йде по мосту в бік Північної Кореї, а вздовж його шляху стоять люди, що розмахують прапорами.

Крім того, Кім Чен Ин відвідав у Даньдуні меморіал, присвячений Корейській війні, а також автомобільний завод.

Останній відомий візит Кім Чен Ина до Китаю відбувся у вересні 2025 року: він прибув до Пекіна для участі в святкуванні 80-ї річниці Дня Перемоги, в рамках якого провів зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. У червні того ж року Сі Цзіньпін здійснив державний візит до КНДР.

Кім Чен Ин – новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в мережі "поховали" лідера КНДР. Так, видання The Sun повідомило, що північнокорейський диктатор впав у кому після крововиливу в мозок, а згодом помер.

Пізніше Національна розвідувальна служба Південної Кореї спростувала повідомлення про смерть Кім Чен Ина. Водночас розвідники зазначають, що через значну надмірну вагу він належить до групи високого ризику серцево-судинних захворювань.

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