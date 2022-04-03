ЄС попередив про наслідки для КНР у разі підтримки режиму Путіна.

Китай пообіцяв ЄС докласти зусилля до досягнення миру в Україні, але своїм "власним" шляхом.

Про це пише Reuters.

Прем'єр Держради КНР Лі Кецян сказав, що Пекін досягатиме миру "по-своєму", а глава Китаю Сі Цзіньпін висловив сподівання, що ЄС буде ставитися до країни "незалежно", натякаючи на тісні зв’язки Європи та США.

Водночас Євросоюз застеріг Китай, що не дозволить КНР сприяти обходу Росією санкцій.

"Ми закликали Китай допомогти покласти край війні в Україні. Китай не може закривати очі на порушення Росією міжнародного права. Будь-які спроби обійти санкції чи надати допомогу РФ продовжать війну", - звернувся голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Лі відповів, що Китай завжди прагнув миру і готовий продовжити відігравати конструктивну роль у міжнародному товаристві.

Водночас державна китайська телекомпанія наголосила на заявленій Китаєм "незалежній політиці" щодо цього.

Ще напередодні вторгнення РФ в Україну Путін у день відкриття Олімпійських ігор у Пекіні уклав з главою КНР стратегічну угоду, яка, з-поміж іншого, зачіпає питання безпеки та економіки.

У ніч перед вторгненням китайські хакери атакували українські ресурси з метою викрадення даних.

Вже після початку наступу Росії у пресі з’явилась інформація про запит Путіна до Сі Цзінпіня з проханням надати його армії матеріальну та військову допомогу.

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