Аналітики кажуть, що Китай розглядає війну в Україні як шанс зібрати інформацію про сучасні тактики ведення війни, західну зброю і про те, що працює проти них.

З початку війни в Україні, групи, пов'язані з китайським урядом, неодноразово зламували російські компанії та урядові установи в явному пошуку військових секретів. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що Китай набагато багатший за Росію і має безліч вітчизняних наукових і військових експертів, але його військові експерти часто нарікають на те, що у китайських військ немає бойового досвіду.

Аналітики кажуть, що Китай розглядає війну в Україні як шанс зібрати інформацію про сучасні тактики ведення війни, західну зброю і про те, що працює проти них.

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"Китай, ймовірно, прагне збирати розвіддані про діяльність Росії, зокрема про її військову операцію в Україні, оборонні розробки та інші геополітичні маневри", - сказав Че Чан, дослідник із TeamT5.

Видання пише, що неясно, наскільки успішними були ці спроби, почасти тому, що російські офіційні особи ніколи публічно не визнавали ці вторгнення. Але секретний контррозвідувальний документ із ФСБ, ясно дає зрозуміти, що співробітники розвідки стурбовані. У ньому йдеться про те, що Китай шукає російські оборонні знання і технології та намагається винести уроки з військового досвіду Росії в Україні. У документі Китай названо "ворогом". Там сказано, що війна з використанням безпілотників і програмне забезпечення становлять особливий інтерес для Китаю,

"Війна в Україні кардинально змінила пріоритети розвідки для обох країн", - сказав Ітай Коен, старший науковий співробітник компанії з кібербезпеки Palo Alto Networks, який роками стежив за китайськими хакерськими групами.

Експерти стверджують, що документ вказує на те, що Китай хоче винести уроки з військового досвіду Росії, щоб підвищити свою готовність до потенційних майбутніх конфліктів.

За даними Palo Alto Networks, одна група, що фінансується урядом Китаю, націлилася на "Ростех", потужний російський державний оборонний конгломерат, у пошуках інформації про супутниковий зв'язок, радари і радіоелектронну боротьбу.

Інші використовували шкідливі файли, призначені для використання вразливостей Microsoft Word, для проникнення в об'єкти російської авіаційної промисловості та державні органи.

Як озброюється Китай

Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI) повідомляв, що Китай за рік збільшив свій ядерний арсенал на 100 боєголовок. Тепер КНР має у своєму розпорядженні більш ніж 600 боєголовок.

Зазначалося, що у 2025 році у Китаю стало більше ядерних боєголовок, ніж у Великої Британії та Франції разом узятих. Пекін розширює свій арсенал швидше, ніж будь-яка інша країна.

У SIPRI поділилися, що з 2023 року Китай щорічно накопичує близько 100 нових боєголовок. Це свідчить про значне збільшення ядерного потенціалу країни.

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