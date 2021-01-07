Влада КНР готується до можливої нової хвилі пандемії на тлі наближення святкування нового року за китайським календарем.

У Китаї зафіксовано найзначніший за останні місяці зростання кількості заражень коронавірусом.

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За даними влади, зокрема, в провінції Хебей, розташованої на сході країни, недалеко від Пекіна, лише за кілька днів кількість пацієнтів, у яких був виявлений коронавірус, зросла більш ніж на 200 осіб, повідомляє Deutsche Welle.

За офіційними даними, у 144 з 234 заражених захворювання протікало безсимптомно.

Зараз влада КНР готується до подальшого зростання кількості пацієнтів з SARS-CoV-2. Повідомляється, що автобусне, залізничне і повітряне сполучення зі столицею провінції Хебей - містом Шицзячжуан - було перервано на невизначений час.

Населення метрополії, що становить понад 11 мільйонів осіб, оперативно тестують на коронавірус. Доступ до деяких районів міста зараз перекритий, дитячі садки закриті, заняття в початкових і середніх школах тимчасово скасовані. Крім того, Пекін мобілізував і направив до провінції додатковий медичний персонал.

Крім Шицзячжуана, вогнищами поширення інфекції вважаються міста Синтай і Наньгун. Їх жителів зараз також активно тестують на коронавірус.

У столиці Китаю також вживають посилених заходів безпеки, щоб уникнути можливої нової хвилі заражень. На вулицях Пекіна проводяться перевірки. Вантажі, що прибувають з провінції Хебей, також піддаються ретельному контролю.

Тривога у зв'язку з можливим поверненням пандемії посилюється на тлі наближення святкування нового року за китайським календарем. У цей день, 12 лютого, китайці, що працюють в метрополіях по всій країні, традиційно повертаються до своїх рідних селищ, тому транспортні потоки стають особливо масовими.

У грудні 2020 року вірус SARS-CoV-2 був виявлений на ринку морепродуктів в китайському місті Ухань. Відтоді їм заразилися вже понад 87 мільйонів жителів планети. Майже 1,9 мільйона осіб по всьому світу з початку пандемії померли з підтвердженим діагнозом COVID-19. Китаю, де, за даними сайту Worlometers, за весь час пандемії було підтверджено близько 87 тисяч заражень коронавірусом, вдалося за допомогою суворих карантинних заходів у відносно короткий термін обмежити поширення інфекції.

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Автор: Вікторія Токарєва