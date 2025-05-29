Такий крок з боку Пекіна може свідчити про зростання його військового потенціалу.

Китай розмістив два своїх найсучасніших бомбардувальники на спірних Парасельських островах, що в Південно-Китайському морі. Йдеться про літаки H-6.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на супутникові знімки. Деякі аналітики вважають, що такий крок з боку Пекіна свідчить про зростання його військового потенціалу.

Літаки зʼявилися на острові Вуді вперше з 2020 року на тлі напружених відносин з Філіппінами, операцій КНР поблизу Тайваню і напередодні найбільшого в регіоні оборонного форуму.

Відео дня

"Китайські бомбардувальники дальнього радіусу дії не обов'язково повинні бути на Парасельських островах, тому це справді виглядає як всеспрямований сигнал Пекіна – проти Філіппін, проти США та інших подій", – заявив науковець з питань оборони в Сінгапурській школі міжнародних досліджень ім. С. Раджаратнама Коллін Кох.

На знімках від 19 травня, наданих агентству Reuters компанією Maxar Technologies, можна побачити два бомбардувальники H-6 на злітно-посадковій смузі на острові Вуді. Водночас на іншому зображенні фіксуються два транспортних літаки Y-20 і літак раннього попередження KJ-500. Вони важливі для Китаю, оскільки можуть контролювати і забезпечувати складні повітряні і морські операції.

Деякі аналітики припускають, що літаки могли прибути на острів 17 травня і були присутні там до 23 травня. Засновник платформи відкритих даних PLATracker Бен Льюїс вважає малоймовірним довгострокове розгортання чи постійне базування бомбардувальників на острові Вуді.

"Здатність перекидати сили через бази, особливо такі висококласні засоби, як H-6, забезпечує НВАК (Народно-визвольна армія Китаю, – ред.) механізмом захисту сил", – сказав він.

Агентство зазначає, що Китай претендує на суверенітет майже над усією акваторією Південно-Китайського моря, включно з територіями, на які претендують також Бруней, Індонезія, Малайзія, Філіппіни, Тайвань і В'єтнам. Міжнародний арбітражний трибунал у 2016 році визнав, що претензії Пекіна не мають жодних підстав, згідно з міжнародним правом. Китай це рішення відкидає.

Китайські бомбардувальники H-6

Китайський літак H-6 був створений на основі радянського Ту-16. Його виробляє китайська корпорація Xian Aircraft Industrial Corporation. З 1960-х років він використовується у ВПС Народно-визвольної армії Китаю. Разом з міжконтинентальними ракетами і підводними човнами ці літаки є частиною ядерної тріади КНР.

Донині він залишається найсучаснішим китайським бомбардувальником дальнього радіусу дії. Літак був переобладнаний вдосконаленими двигунами і сучасними пілотажними системами, а також найсучаснішим озброєнням.

Його екіпаж складається з 3–4 осіб. Щодо озброєння, то він може нести бомби (звичайні та ядерні), крилаті ракети (включно з ракетами великої дальності, наприклад, CJ-10), а новітні модифікації можуть нести і гіперзвукові ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: