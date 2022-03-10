Влада РФ шукатиме інші можливості закупівлі авіазапчастин

Влада Китаю відмовилася постачати авіакомпаніям Російська Федерація запчастини. У РФ шукатимуть можливість купити запчастини для літаків у Туреччині, Індії та інших країнах.

Про це повідомив начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов на конференції MRO Russia & CIS.

"Ми дали доручення, щоб сама авіакомпанія визначала, де у неї є можливості отримати ці запчастини. Наскільки я знаю, така інформація пройшла, що звернулися в Китай, наприклад, - і китайці відмовили", - заявив Кудінов.

За його словами, влада Росії шукатиме, Де купити запчастини для літаків.

"Будемо шукати (можливості, - ред.) через інші країни. Можливо, через наших партнерів - через турків, може бути, через Індію. Кожна компанія буде сама домовлятися - ми (Росавіація, - ред.) просто будемо допомагати ці запчастини легалізувати", - зазначили в Росавіації.

У свою чергу технічний директор перевізника ігор Піддубний заявив, що "Уральські авіалінії" без зупинки флоту і розбирання літаків на запчастини, зможуть продовжувати польоти тільки два місяці.

При цьому він упевнений, що нібито є можливість поставляти запчастини і матеріали в обхід санкцій.

Варто відзначити, що в "Уральських авіаліній" в наявності 54 авіалайнери Airbus на умовах лізингу. На початку березня Airbus припинив технічне обслуговування літаків авіакомпаній РФ.

Як раніше повідомляв УНІАН, в російському уряді обговорюють можливість націоналізації повітряних суден, власниками яких не є російські авіакомпанії.

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