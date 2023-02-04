Заступник глави МЗС КНР приїхав з візитом до Москви та обговорив більш тісну співпрацю. ЗМІ вважають, що його візит безпосередньо пов'язаний з можливим візитом до РФ Сі Цзіньпіна.

Заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосюй приїхав в робоче відрядження до Росії та домовився сприяти прогресу у відносинах країн у 2023 році.

Такі спільні наміри сторони засвідчили під час перемовин. В переговорах від російської сторони брали участь глава МЗС РФ Сергій Лавров та його заступники Сергій Вершинін й Андрій Руденко, пише South China Morning Post.

"Китай готовий співпрацювати з Росією, щоб реалізувати важливий консенсус, досягнутий двома главами держав, та сприяти новому прогресу у двосторонніх відносинах у новому році", - сказав він.

За даними ЗМІ, візит китайського дипломата та наміри щодо активізації співпраці можуть слугувати прологом до візиту голови КНР Сі Цзіньпіна у РФ. Хоча офіційно Пекін поки що не підтвердив наміри свого вождя зустрітися у Москві з Путіним.

Активізація взаємин між КНР та РФ

15 грудня 2022 року стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін доручив своєму уряду налагодити тісніші економічні зв'язки з Росією. За даними The Wall Street Journal, попри те, що раніше Сі Цзіньпін намагався публічно дистанціюватися від Москви, зараз він посилює довгострокову ставку на Росію.

30 грудня Сі Цзіньпін провів перемовини з Володимиром Путіним та засвідчив, що шлях до мирних переговорів щодо закінчення війни в Україні не буде легким.

На тлі цього США висловили стурбованість через активізацію "союзу Китаю із Росією", враховуючи жорстоке та незаконне вторгнення армії РФ в Україну.

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