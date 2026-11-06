Саміт за участю Трампа та Путіна може стати для Сі Цзіньпіна незручною ситуацією, – NYT

Така зустріч могла б зміцнити статус Сі Цзіньпіна, однак обговорення майбутнього України та обмежень щодо ядерної зброї ставить Китай перед непростим вибором.

Через понад 80 років після історичної зустрічі в Ялті Пекін вагається, чи варто приймати у себе тристоронню зустріч за участю президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Як пише видання The New York Times (NYT), така зустріч могла б підтвердити прагнення Китаю утвердитися як незамінної глобальної держави, що стоїть на рівних із США. Але є ризик, що це нагадуватиме ті самі "угоди великих держав", проти яких Пекін, за його власними словами, завжди виступав.

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Видання зазначило, що хоча Китай підтвердив, що веде переговори з Росією та США щодо зустрічі лідерів трьох країн, поки що незрозуміло, чи відбудеться ця зустріч насправді.

NYT зазначив, що ситуація навколо України ускладнює рішення Китаю. Справа в тому, що Пекін побоюється надавати Путіну майданчик для укладення угоди з Вашингтоном щодо України. Видання пояснило, що такий крок суперечив би позиції Пекіна, згідно з якою мирні переговори мають відбуватися за участю України та Європи.

Крім того, як зазначило видання, такий формат – зустріч трьох найбільших ядерних держав – погано поєднується з образом, який прагне створити Пекін: захисника інтересів слабших держав.

"Про що б не говорили Путін, Сі та Трамп, сам факт такої зустрічі викликав би питання: чи не йдеться про своєрідний "кондомініум" великих держав, які ігнорують інтереси малих країн?", – вважає Джозеф Торігіан, історик Комуністичної партії Китаю з Американського університету у Вашингтоні.

"Було б дуже іронічно, якби в Пекіні все ж вирішили, що тристороння зустріч з якоїсь причини того варта", – додав він.

Ризики, пов’язані з роллю приймаючої сторони

На думку Райана Хасса – колишнього кар’єрного дипломата та співробітника Ради національної безпеки США, Пекін навряд чи відмовить Трампу та Путіну.

Хаас висловив думку, що Пекін хотів би отримати вигоду від проведення такої значущої історичної події, але при цьому побоюється відповідальності за її успіх:

"Сі Цзіньпін уникає брати на себе відповідальність за гучні дипломатичні заходи з непередбачуваним результатом, тому така зустріч вийде за межі того, що для китайської сторони є комфортним".

NYT також нагадав, що багато хто в Європі вважає, що Китай відіграє ключову роль у впливі на Москву, оскільки РФ стала дуже залежною від Пекіна – як у дипломатичному, так і в економічному плані. Однак у Пекіні вважають, що Китай практично не має стосунку до війни в Україні.

На думку деяких китайських аналітиків, максимум, що може зробити Пекін, – це сприяти проведенню переговорів, водночас намагаючись дистанціюватися від уявлення про те, що він здатний чинити тиск на Кремль.

"Якщо Сполучені Штати та Росія хочуть вести діалог, Китай не може їм цього заборонити", – вважає Сун Гою, експерт з американо-китайських відносин із Фуданьського університету в Шанхаї.

Він додав, що якби відбулася зустріч трьох лідерів і до порядку денного було включено питання про Україну, Китай виступив би лише в ролі "сторони, що сприяє, надавши майданчик для діалогу, та нейтрального спостерігача".

Тристороння зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна: що відомо

Така зустріч може відбутися на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройде 18–19 листопада в китайському Шеньчжені.

Ідею саміту запропонував Путін, розраховуючи обговорити завершення війни в Україні.

При цьому днями президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, який зустрічався з Сі Цзіньпіном, розповів, що китайський лідер був "здивований" питанням про можливі переговори щодо України. Сі Цзіньпін також відкинув припущення про те, що Китай, Росія та США можуть обговорювати українське питання у тристоронньому форматі. Але вже 4 листопада речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що глава Китаю Сі Цзіньпін та його команда розпочали підготовку до тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

При цьому український президент Володимир Зеленський зазначив, що "дуже не хочеться, щоб це була "Ялта-2, 3, 4", коли відбувається перерозподіл впливу".

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