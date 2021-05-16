Днями чоловік постав перед судом.

У Китаї судять чоловіка, який задушив і перекрутив на м'ясорубці власну дружину.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Як повідомляється, злочин було скоєно ще минулого року. Тоді 55-річний Сюй Гуолі заявив, що його дружина пішла з дому і навіть призначив нагороду за інформацію про її місцезнаходження. Однак через деякий час став підозрюваним у її вбивстві.

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Вивчивши відео з камер спостереження, правоохоронці дійшли висновку, що жінка не покидала будинок. Тоді фахівці перевірили сміттєпроводи та каналізацію будівлі та знайшли сліди ДНК зниклої жінки.

З'ясувалося, що Сюй Гуолі накачав дружину ліками, заклеїв їй рот скотчем і задушив. Потім він переніс тіло у ванну, розчленував і перекрутив на м'ясорубці. Згідно із заявою суду, деякі частини тіла були змиті в унітаз, а інші викинуті в сміття.

Як повідомляється, слухання завершилося обвинувальним вироком, який буде оголошений пізніше.

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Автор: Катерина Лиманська