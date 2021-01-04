У нижній палаті Конгресу Ненсі Пелосі очолює демократів з 2003 року.

Демократа Ненсі Пелосі вчетверте очолила Палату Представників Конгресу США.

На посаду спікера нижньої палати американського парламенту претендувала 80-річна представник Демократичної партії Ненсі Пелосі та 55-річний республіканець Кевін Маккарті, пише УП.

У нижній палаті Конгресу вона очолює демократів з 2003 року. Вона була спікером у 2007-2011 роках і потім - з 2019 року.

За підсумками минулих в листопаді 2020 року виборів демократи позбулися частини мандатів, проте зберегли за собою більшість в Палаті представників.

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Після виборів у США в Палаті представників збереглася більшість за демократами - 222-212.

Пелосі обирають спікером нижньої палати вже вчетверте: цю посаду вона займала в Конгресі 116-го скликання, а також з січня 2007 року по січень 2011 року (110-й і 111-й скликання).

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Автор: УНІАН