Демократа Ненсі Пелосі вчетверте очолила Палату Представників Конгресу США.
На посаду спікера нижньої палати американського парламенту претендувала 80-річна представник Демократичної партії Ненсі Пелосі та 55-річний республіканець Кевін Маккарті, пише УП.
У нижній палаті Конгресу вона очолює демократів з 2003 року. Вона була спікером у 2007-2011 роках і потім - з 2019 року.
За підсумками минулих в листопаді 2020 року виборів демократи позбулися частини мандатів, проте зберегли за собою більшість в Палаті представників.
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Після виборів у США в Палаті представників збереглася більшість за демократами - 222-212.
Пелосі обирають спікером нижньої палати вже вчетверте: цю посаду вона займала в Конгресі 116-го скликання, а також з січня 2007 року по січень 2011 року (110-й і 111-й скликання).
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