Конор Макгрегор балотується в президенти Ірландії

Боєць вирішив відкласти повернення на ринг, віддавши перевагу політичній кар'єрі.

Боєць UFC Конор Макгрегор офіційно заявив про свою кандидатуру на пост президента Ірландії, пообіцявши відстоювати інтереси країни, зокрема в питаннях міграції. Про це він заявив у четвер, невдовзі після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, пише The Hill.

Макгрегор вирішив балотуватися як опонент Європейського міграційного пакту, який спрямований на спрощення процедур прикордонного контролю та пришвидшення надання притулку в межах ЄС.

"Наступні президентські вибори мають відбутися до 11 листопада 2025 року. Хто ще буде протистояти уряду та виступати проти цього законопроєкту? Будь-який інший кандидат у президенти, якого вони намагатимуться висунути, не чинитиме їм опору. Я чинитиму!" - написав він у четвер на платформі X.

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Він також запропонував винести питання імплементації пакту на референдум, замість того щоб його ухвалювали лише Палата Oireachtas та президент.

"Як президент, я б виніс цей законопроєкт на референдум. Хоча я сильно виступаю проти цього пакту, це не мій вибір чи вибір уряду. Це вибір народу Ірландії! Завжди", - зазначив він.

"Це справжня демократія! Мені також було б цікаво почути, як наші урядовці так палко погоджуються з цим пактом. Я хотів би почути дебати! Потім голосування!" - додав він.

Хоча Макгрегор ніколи не обіймав політичних посад, він отримав прихильність Трампа, який у понеділок прийняв його в Овальному кабінеті та взяв участь у спільних фотосесіях.

Рекордсмен UFC вирішив відкласти своє повернення до боїв заради політичної боротьби. Він заявив:

"Ірландія, вибір за тобою, і він легкий. Голосуй за мене як за свого президента, і ми ВРЯТУЄМО ІРЛАНДІЮ РАЗОМ".

Політичні амбіції Макгрегора

Ще у вересні боєць натякав на можливу участь у виборах, заявляючи, що хотів би змінити систему управління країною та поставити під питання повноваження нижньої палати парламенту – Dáil Éireann.

"Як президент я маю повноваження скликати Dáil, а також розпускати його. Це було б моїм повноваженням як президента. Я дуже добре знаю. Ірландії потрібен активний президент, який буде повністю зайнятий народом Ірландії. Це я. Я - єдиний логічний вибір. 2025 рік наближається", - додав він.

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