Інцидент між кораблями ВМС США і КВІР стався у Перській затоці.

Кораблі Військово-морських сил США відкрили попереджувальний вогонь під час наближення до них іранських катерів ВМС Корпусу Вартових Ісламської Революції (КВІР).

Читайте такожІран затримав у Перській затоці танкер під корейським прапором: Сеул направив спецпризначенців

Інцидент стався у Перській затоці, повідомляє lb.ua із посиланням на ВМС США.

Зазначається, що два американських кораблі (Firebolt і Baranoff) проводили операції із забезпечення безпеки в міжнародних водах. До них на відстань близько 62 метрів наблизилися три іранських швидкохідних катери.

"З американських кораблів надійшла низка попереджувальних сигналів по радіозв'язку і гучномовцях, але іранські катери не відреагували. Після цього з Firebolt був зроблений попереджувальний постріл, і судна ВМС КВІР відійшли на безпечну відстань від суден США", - повідомляють ВМС СШа.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій