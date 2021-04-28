Кораблі Військово-морських сил США відкрили попереджувальний вогонь під час наближення до них іранських катерів ВМС Корпусу Вартових Ісламської Революції (КВІР).
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Інцидент стався у Перській затоці, повідомляє lb.ua із посиланням на ВМС США.
Зазначається, що два американських кораблі (Firebolt і Baranoff) проводили операції із забезпечення безпеки в міжнародних водах. До них на відстань близько 62 метрів наблизилися три іранських швидкохідних катери.
"З американських кораблів надійшла низка попереджувальних сигналів по радіозв'язку і гучномовцях, але іранські катери не відреагували. Після цього з Firebolt був зроблений попереджувальний постріл, і судна ВМС КВІР відійшли на безпечну відстань від суден США", - повідомляють ВМС СШа.
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