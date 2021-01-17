Судно йшло під прапором Палау.

Стала відома ймовірна причина аварії суховантажу біля берегів Туреччини. Трагедія сталася через сильний шторм.

Читайте такожЧисло загиблих в результаті аварії судна біля берегів Туреччини зросло до трьох осіб - ЗМІ (відео)Про це повідомив один з членів екіпажу, якого вдалося врятувати, пише Telegram-канал "Говорит Москва".

"Велика хвиля накрила судно. На борту було 12 осіб", - пояснив чоловік.

Зазначається, що судно йшло під прапором Палау. Суховантаж затонув у Чорному морі під час рейсу з Грузії до Болгарії. За попередніми даними, корабель належав українській компанії. Чотири моряки загинули, шістьох вдалося врятувати.

Історія корабельної аварії Arvin

Сьогодні, 17 січня, біля берегів Туреччини в Чорному морі затонув суховантаж Arvin. За даними МЗС України, на борту було 10 українців і 2 іноземця. 6 людей врятували, 2-загинули. Тривали пошуки 4 моряків.

Водночас агентство ТАСС з посиланням на прес-службу Росморрічфлоту повідомило, що на борту судна перебували 12 осіб, двоє з них - громадяни Росії.

Суховантаж йшов під прапором Палау і перевозив вантажі з Грузії в Болгарію, але через погані погодні умови змінив курс і намагався сховатися в порту Бартин. Власником судна є українська компанія Arvin Shipping LTD.

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Автор: Катерина Шварц