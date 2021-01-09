Королева з чоловіком приєдналися до більш ніж мільйон осіб, які вже отримали щеплення.

Королева Британії та її чоловік герцог Единбурзький отримали щеплення від коронавірусу.

Читайте такожБританія встановила новий антирекорд зі смертності від COVID-19Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Букінгемського палацу.

"У суботу подружжя монархів отримало перші дози вакцини від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подібні повідомлення, які стосуються стану здоров'я членів королівської сім'ї, є досить рідкісними.

Повідомляється, що королева вирішила, що інформацію слід оприлюднювати, щоб запобігти неточностям та подальшим спекуляціям.

Монарше подружжя приєдналося до більш ніж мільйон осіб, які вже отримали щеплення.

Ін’єкції вводив королівський домашній лікар у Віндзорському замку.

Королева та принц Філіп провели тихе Різдво у своїй резиденції в Беркширі, відмовившись від традиційних зборів королівської родини в Сандрінгемі.

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Автор: УНІАН