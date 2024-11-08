Зокрема принц розповів про захворювання на рак своїх найближчих людей - батька та дружини.

Принц Вільям повідомив, що минулий рік був, мабуть, "найважчим" у його житті, після того, як у його батька, короля Великої Британії Чарльза та дружини Кейт Міддлтон діагностували рак, пише Reuters.

Під час свого виступу перед британськими журналістами в межах візиту до Південної Африки він розповів, як справляється з життєвими труднощами, поєднуючи свої королівські обов'язки з сімейним життям.

Коли в нього запитали, як пройшов його 2024 рік, він відповів:

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"Чесно? Він був жахливим. Напевно, це був найважчий рік у моєму житті. Намагатися впоратися з усім цим і тримати все на належному рівні було дуже складно".

У виданні нагадали, що Чарльз лікується від раку, який діагностували в лютому, попри те, що нещодавно він відвідав Австралію та Самоа. Своєю чергою 42-річна Кейт в цьому році пройшла профілактичну хіміотерапію від раку, а раніше говорила, що цей рік є "неймовірно важким" для її родини.

"Я так пишаюся своєю дружиною, я пишаюся своїм батьком, за те, що вони впоралися з тим, що вони зробили. Але з особистого сімейного погляду, це було жорстоко", - зазначив Вільям.

У Reuters додали, що принц провів свою щорічну церемонію нагородження багатомільйонної премії Earthshot в Південній Африці, проте поїхав туди без Кейт, адже вона досі відновлюється після лікування. За його словами, принцеса почуває себе "дуже добре".

"Для мене і моєї платформи дуже важливо, що я роблю щось на благо. Що я допомагаю людям і роблю те, що дійсно має сенс. Мені подобається моя робота, і мені подобається, що я знаходжу час для своєї сім'ї", - підкреслив Вільям.

Королівська родина - останні новини

Раніше стало відомо, яке побачення найбільше подобається Кейт Міддлтон та принцу Вільяму. Як виявилось, королівське подружжя полюбляє відвідувати комори аукціоністів Dreweatts, які знаходяться недалеко від їхнього віндзорського будинку.

Також нещодавно принц Вільям вперше показав архівні кадри своєї мами - принцеси Уельської Діани. Такі фото були зроблені у 1993 році, коли Діана разом зі своїми синами відвідала благодійну організацію The Passage, що займається допомогою британцям, у яких немає осель.

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