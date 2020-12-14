З середи в країні почнуть діяти жорсткі обмеження.

З середи в Литві вводять практично повний локдаун через коронавірус.

Про це повідомляє LRT.

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Уряд країни одноголосно прийняв рішення посилити карантин. При цьому карантинний режим в країні продовжено до 31 січня.

Литовцям буде дозволено залишати місце проживання без вагомої причини (похід в магазин, на роботу, в лікарню, на похорон). Виїжджати за межі свого муніципалітету можна буде лише на роботу, для надання медичної допомоги або на похорон.

Також не допускаються тісні контакти між сім'ями.

При цьому в країні будуть закриті всі освітні заклади, в тому числі й дитячі садки.

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Переклад: Катерина Лиманська