Так званий частковий, або м'який, локдаун був оголошений в Німеччині 2 листопада, в кінці листопада були введені додаткові заходи.

Карантинні заходи в Німеччині, що діють з початку листопада, продовжені до 10 січня.

Читайте такожУ Німеччині через карантин можуть звільнити 80 тисяч водіїв таксіПро це влада країни оголосила після зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з главами німецьких земель. Раніше передбачалося, що заходи будуть діяти до 20 грудня.

"Наша мета - знову знизити захворюваність до менш ніж 50 випадків на 100 тис. жителів. Поки ми дуже далекі від цього",— заявила Меркель.

У Німеччині будуть як і раніше закриті ресторани, кафе, спортивні зали, музеї, театри. Школи та дитячі садки відкриті, також відкритими залишаються магазини, хоча в них і діють обмеження за кількістю покупців. Люди можуть збиратися на вулиці або вдома групами не більше п'яти осіб з двох домогосподарств.

Так званий частковий, або м'який, локдаун був оголошений в Німеччині 2 листопада, в кінці листопада були введені додаткові заходи, такі як обов'язкове носіння масок не тільки в приміщенні, але і на вулиці в місцях скупчення людей. Меркель і глави земель збираються зустрітися 4 січня, щоб обговорити подальші дії з цього приводу.

Коронавірус в Німеччині

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Автор: УНІАН