Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував "перемогу" і "великий прогрес" з наступного тижня.
Про це президент США написав у Twitter.
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"Ми здобуваємо великий прогрес. Результати почнуть надходити наступного тижня. Зробимо Америку знову великою", - заявив президент США.
"Ми виграємо", - наголосив Трамп.
Водночас він не уточнив, у якій сфері буде перемога і поступ: чи це стосується розроблення вакцини від коронавірусу, чи судових позовів у зв'язку з виборами президента.
Вакцина від COVID-19: що відомо
- 9 листопада розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer під час третьої фази випробувань вакцини від коронавірсу домоглися найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.
- Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.
- Трамп подав низку судових позовів, у яких намагається оскаржити результати виборів президента США, що відбулись 3 листопада.
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