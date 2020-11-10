Президент США Дональд Трамп вкотре використав своє відоме гасло: "Зробимо Америку знову великою".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував "перемогу" і "великий прогрес" з наступного тижня.

Про це президент США написав у Twitter.

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"Ми здобуваємо великий прогрес. Результати почнуть надходити наступного тижня. Зробимо Америку знову великою", - заявив президент США.

"Ми виграємо", - наголосив Трамп.

Водночас він не уточнив, у якій сфері буде перемога і поступ: чи це стосується розроблення вакцини від коронавірусу, чи судових позовів у зв'язку з виборами президента.

Вакцина від COVID-19: що відомо

9 листопада розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer під час третьої фази випробувань вакцини від коронавірсу домоглися найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

Трамп подав низку судових позовів, у яких намагається оскаржити результати виборів президента США, що відбулись 3 листопада.

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Автор: Віталій Саєнко