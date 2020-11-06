Починаючи з 9 листопада на 30 днів у країні вводиться комендантська година

Румунія посилила карантинні обмеження та запровадила нічну комендантську годину після того, як в країні вперше зареєстрували понад 10 тисяч заражень коронавірусом.

Рішення про це прийняв національний комітет з надзвичайних ситуацій, повідомляє Європейська правда з посиланням на Digi24.

Починаючи з 9 листопада на 30 днів у країні вводиться комендантська година з 23:00 до 05:00. Із загальної заборони є низка винятків - якщо це поїздка для невідкладного отримання медичної допомоги чи придбання ліків, догляд за близькими родичами чи супровід дитини, поїздка з чи на роботу. Також комендантська година не поширюється на людей, що здійснюють поїздку між регіонами.

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Усі школи переводять на дистанційне навчання, але дитсадки поки залишаться відкритими.

Також забороняються вечірки та родинні святкування з гостями.

Повинні призупинити роботу всі криті продовольчі ринки, а час роботи магазинів обмежується до 21:00 - крім аптек, заправок і компаній, що працюють на доставку.

Усім державним і приватним компаніям рекомендується перевести працівників на дистанційну роботу, а там, де це неможливо - змістити робочі години, щоб не створювати "годину пік" у громадському транспорті.

Маски є обов'язковими у громадських місцях на всій території країни - за винятком дітей віком до 5 років.

Після завершення 30-денного терміну обмеження переглянуть і, залежно від ситуації, продовжать або послаблять.

Коронавірус у світі: країни посилюють карантин

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Автор: УНІАН