У вівторок померло 223 людини з СOVID-19 - це новий максимум з початку епідемії.

У середу, 4 листопада, в Чехії виявили 15 729 нових випадків коронавірусу. Це найвищий показник з початку пандемії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Читайте такожЧеського міністра звільнили після відвідин "закритого" ресторану на карантині

У вівторок, 3 листопада, померло 223 людини з СOVID-19, що стало новим максимумом з початку епідемії. Всього з березня померло 4133 інфікованих коронавірусом. Госпіталізовано 8300 пацієнтів з інфекцією, з них 1244 - у важкому стані.

Відзначається, що раніше Динаміка поширення епідемії в країні сповільнилася, але з понеділка знову почала зростати.

За прогнозами міністра охорони здоров'я Яна Блатни, найближчими днями кількість госпіталізацій буде тільки підвищуватися, і поліпшення ситуації можна очікувати не раніше ніж через 14 днів.

Коронавірус в Україні: новини

Станом на ранок, 5 листопада, в Україні зафіксовано рекордні 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Денис Шмигаль раніше заявляв, що Кабінет Міністрів поки не планує вводити локдаун по всій країні через стрімке поширення коронавірусної хвороби.

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про штрафування підприємців за допуск людей без масок у приміщення й транспорт.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН