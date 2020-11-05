У середу, 4 листопада, в Чехії виявили 15 729 нових випадків коронавірусу. Це найвищий показник з початку пандемії.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.
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У вівторок, 3 листопада, померло 223 людини з СOVID-19, що стало новим максимумом з початку епідемії. Всього з березня померло 4133 інфікованих коронавірусом. Госпіталізовано 8300 пацієнтів з інфекцією, з них 1244 - у важкому стані.
Відзначається, що раніше Динаміка поширення епідемії в країні сповільнилася, але з понеділка знову почала зростати.
За прогнозами міністра охорони здоров'я Яна Блатни, найближчими днями кількість госпіталізацій буде тільки підвищуватися, і поліпшення ситуації можна очікувати не раніше ніж через 14 днів.
Коронавірус в Україні: новини
- Станом на ранок, 5 листопада, в Україні зафіксовано рекордні 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- Денис Шмигаль раніше заявляв, що Кабінет Міністрів поки не планує вводити локдаун по всій країні через стрімке поширення коронавірусної хвороби.
- Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про штрафування підприємців за допуск людей без масок у приміщення й транспорт.
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