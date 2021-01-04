З 4 січня терміном у Норвегії на два тижні вводиться заборона на продаж алкоголю в ресторанах і барах, а також на різних заходах.

Влада Норвегії посилює карантинні обмеження у зв'язку зі зростанням числа нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомила прем'єр-міністр країни Ерна Сульберг, передає DW.

За її словами, норвежці повинні не допустити нової хвилі захворювання в країні.

З 4 січня терміном на два тижні вводиться заборона на продаж алкоголю в ресторанах і барах, а також на різних заходах. Зустрічі вдома обмежуються числом у 5 осіб. У магазинах і торгових центрах буде регулюватися число відвідувачів. Спортивні та розважальні заходи в приміщеннях переносяться на більш пізні терміни.

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Влада також рекомендує громадянам відмовитися від поїздок по країні й за кордон, і в найближчі два тижні не приймати у себе гостей.

Коронавірус у Норвегії: що відомо

Норвегія в порівнянні з іншими країнами Європи до теперішнього часу успішно справляється з пандемією коронавірусу. Поряд з Фінляндією, Грецією та Ісландією в країні зараз одне з найнижчих Європі число нових випадків SARS-CoV-2: за тиждень з 21 по 27 грудня воно склало 113 на 100 тисяч жителів.

З початку пандемії в Норвегії з населенням в 5,3 мільйона осіб виявлено всього 50,2 тисячі випадків коронавірусної інфекції, 436 осіб померли від наслідків зараження.

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Автор: УНІАН