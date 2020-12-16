Згідно з результатами останнього етапу загальнонаціонального дослідження антитіл, близько 9,9% населення Іспанії (близько 4,7 мільйона осіб) зазнали впливу коронавірусу.
Читайте такожАмериканський регулятор ліків визнав безпечною вакцину ModernaПро це заявили представники Міністерства охорони здоров'я, пише "Європейська правда"з посиланням на Reuters.
Цей показник значно перевершує кількість підтверджених випадків в країні - трохи більше ніж 1,75 мільйона.
У Міністерстві повідомляють, що захворюваність зросла під час другої хвилі інфекцій влітку і восени. Відзначається, що перші результати дослідження, опубліковані в липні після тестування майже 70 000 осіб по всій Іспанії у квітні-червні, показали рівень поширеності трохи більше ніж 5%.
Коронавірус в Іспанії
- Станом на ранок понеділка, 14 грудня, Іспанія була в лідерах за кількістю інфікованих COVID-19 у світі - 1 730 575.
- В іспанській Севільї 11 грудня 2020 року представники індустрії розваг і туризму влаштували перформанс, під час якого "поховали" свою сферу діяльності.
- Також уряд Іспанії обмежує внутрішні пересування між містами на період Різдва і Нового року. Завдяки цим обмеженням чиновники хочуть запобігти зростанню числа заражень коронавірусом.
- Водночас Іспанія має амбітні плани на 2021 рік і сподівається знову прийняти туристів вже в березні.
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