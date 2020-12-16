У vіністерстві повідомляють, що захворюваність зросла під час другої хвилі інфекцій влітку і восени.

Згідно з результатами останнього етапу загальнонаціонального дослідження антитіл, близько 9,9% населення Іспанії (близько 4,7 мільйона осіб) зазнали впливу коронавірусу.

Читайте такожАмериканський регулятор ліків визнав безпечною вакцину ModernaПро це заявили представники Міністерства охорони здоров'я, пише "Європейська правда"з посиланням на Reuters.

Цей показник значно перевершує кількість підтверджених випадків в країні - трохи більше ніж 1,75 мільйона.

У Міністерстві повідомляють, що захворюваність зросла під час другої хвилі інфекцій влітку і восени. Відзначається, що перші результати дослідження, опубліковані в липні після тестування майже 70 000 осіб по всій Іспанії у квітні-червні, показали рівень поширеності трохи більше ніж 5%.

Коронавірус в Іспанії

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Автор: УНІАН