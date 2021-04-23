Кортеж прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна потрапив в аварію.
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Кілька відео дорожньої пригоди з’явилися у Telegram-каналі Mash. Автори роликів стверджують, що пошкоджений автомобіль марки Aurus Arsenal є частиною прем’єрського кортежу.
Інцидент стався неподалік села Жуковка на Рубльово-Успенському шосе. Крім Aurus Arsenal постраждало ще п’ять машин, зокрема рейсовий автобус.
Поки відомо про одного травмованого – у жінки легкі пошкодження обличчя.
Як пише журнал LIFE, самого Мішустіна у салоні Aurus не було, він їхав в іншому автомобілі.
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