За інформацією ЗМІ, самого прем’єра у машині не було.

Кортеж прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна потрапив в аварію.

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Кілька відео дорожньої пригоди з’явилися у Telegram-каналі Mash. Автори роликів стверджують, що пошкоджений автомобіль марки Aurus Arsenal є частиною прем’єрського кортежу.

Інцидент стався неподалік села Жуковка на Рубльово-Успенському шосе. Крім Aurus Arsenal постраждало ще п’ять машин, зокрема рейсовий автобус.

Поки відомо про одного травмованого – у жінки легкі пошкодження обличчя.

Як пише журнал LIFE, самого Мішустіна у салоні Aurus не було, він їхав в іншому автомобілі.

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Автор: Яна Ставська