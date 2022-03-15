Крім президента США Джо Байдена заборона на в'їзд до РФ заборонена ще 12 високопоставленим політикам.

Кремль у відповідь на санкції США заборонив в'їзд до РФ президенту США Джо Байдену і ще 12 американським офіційним особам.

Про це йдеться в повідомленні МЗС РФ.

"У відповідь на серію безпрецедентних санкцій, що забороняють крім іншого в'їзд в США для вищих посадових осіб Російської Федерації, з 15 березня в Російський "стоп-лист" включаються на основі взаємності президент Джо Байден, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, а також ряд керівників відомств і відомих американських діячів", - йдеться в повідомленні.

У санкційний список РФ увійшли:

Президент США Джо Байден;

Держсекретар США Ентоні Блінкен;

Глава Пентагону Ллойд Остін;

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван;

Директор ЦРУ Вільям Бернс;

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі;

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі;

Заступник помічника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх;

Директор Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер;

Син президента США Хантер Байден;

Екс-держсекретар США і колишній кандидат у президенти Хілларі Клінтон;

Перший заступник міністра фінансів США Адевейл Адейемо;

Президент і голова ради директорів Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.

МЗС РФ пообіцяв найближчим часом розширити чорний список.

Зазначимо, що останній раз Байден був з візитом у Москві 11 років тому. Тоді він обіймав посаду віце-президента США.

До цього політик відвідував столицю РФ в 1979 і 1988 роках будучи сенатором.

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