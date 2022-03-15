Кремль у відповідь на санкції США заборонив в'їзд до РФ президенту США Джо Байдену і ще 12 американським офіційним особам.
Про це йдеться в повідомленні МЗС РФ.
"У відповідь на серію безпрецедентних санкцій, що забороняють крім іншого в'їзд в США для вищих посадових осіб Російської Федерації, з 15 березня в Російський "стоп-лист" включаються на основі взаємності президент Джо Байден, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, а також ряд керівників відомств і відомих американських діячів", - йдеться в повідомленні.
У санкційний список РФ увійшли:
Президент США Джо Байден;
Держсекретар США Ентоні Блінкен;
Глава Пентагону Ллойд Остін;
Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван;
Директор ЦРУ Вільям Бернс;
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі;
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі;
Заступник помічника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх;
Директор Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер;
Син президента США Хантер Байден;
Екс-держсекретар США і колишній кандидат у президенти Хілларі Клінтон;
Перший заступник міністра фінансів США Адевейл Адейемо;
Президент і голова ради директорів Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.
МЗС РФ пообіцяв найближчим часом розширити чорний список.
Зазначимо, що останній раз Байден був з візитом у Москві 11 років тому. Тоді він обіймав посаду віце-президента США.
До цього політик відвідував столицю РФ в 1979 і 1988 роках будучи сенатором.