На засіданні Галявієв заявив, що у нього немає тяжких захворювань.

19-річний росіянин Ільназ Галявієв, який влаштував напередодні стрілянину в Казанській гімназії, визнав свою провину.

Про це пишуть РИА Новости.

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На засіданні Галявієв заявив, що у нього немає тяжких захворювань, хоч раніше правоохоронці повідомляли про неодноразові скарги підозрюваного на сильний головний біль.

У 2020 році у нього діагностували рак мозку.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці. За даними СК, Галявієв зробив в навчальному закладі не менше 17 пострілів.

Стрілянина в російській школі: подробиці

Вранці 11 травня в Казані в школі № 175 на вулиці Джаудата Файзі сталися стрілянина і вибух.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що бійню в школі влаштували два підлітки. Однак, пізніше з'явилася інформація, що Ільназ Галявієв діяв один, його затримали.

В результаті стрілянини загинули дев'ять осіб. Повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися.

Злочинець купив рушницю в Йошкар-Олі. Момент купівлі зброї зняли камери відеоспостереження.

На допиті Галявієв називав себе "богом" і розповів, що минулого літа в ньому "почав прокидатись монстр". Мотивом нападу він назвав ненависть до людей як таких.

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Автор: Яна Ставська