Село Дженгот в індонезійській провінції Центральна Ява затопило водою червоного кольору.
Про це повідомляє Bangkok Post.
Місцеві жителі кажуть, що різнокольорова вода в цих краях не рідкість. У січні інше село вже затоплювало водою, тільки того разу вона була яскраво-зеленого кольору.
"Іноді на дорогах можна побачити пурпурні калюжі", - розповідають очевидці в Twitter.
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Причиною червоного кольору води стало підтоплення батикових фабрик в місті Пекалонган, недалеко від Дженгота. Відповідного забарвлення вода набула через барвники, які зберігалися на фабриці.
Водночас чиновники стверджують, що червона вода не є небезпечною для людей та екології.
"Барвник зникне через деякий час, коли змішається з дощем", - запевнив керівник управління з надзвичайних ситуацій міста Пекалонган.
Endonezya’nın Jenggot köyünde şiddetli yağmurların yol açtığı sel sonrası suların kumaş fabrikasından sızan boya ile karışmasıyla sokaklar kırmızıya büründü. pic.twitter.com/2C8y7kDq6z— Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) February 6, 2021
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