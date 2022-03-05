Україна боротиметься за те, щоб Росію позбавили статусу постійного члена в Раді Безпеки ООН.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що Російська Федерація не має прав займати статус постійного члена Ради Безпеки ООН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС сказав під час Всеукраїнського телемарафону.

"Те, що Росія незаконно перебуває в Раді Безпеки ООН в статусі постійного члена, Україна про це говорила давно. Ми зверталися до Секретаріату ООН з проханням надати нам всі історичні документи, пов'язані з перебранням на себе Росією місця СРСР. Нам ці документи не надавалися. Існує змова в ООН прикривати російське членство в Раді Безпеки всіма доступними засобами. Ми це питання піднімаємо і зараз", - підкреслив Кулеба.

"Я можу абсолютно виважено і аргументовано сказати, що у Російської Федерації немає прав бути присутнім в Раді Безпеки ООН в статусі постійного члена. Вона це право узурпувала", - підкреслив Кулеба.

Він сказав, що Україна буде з цим боротися.

Як відомо, статус постійного члена Ради Безпеки ООН дає Росії можливість блокувати будь-яке рішення, яке їй не подобається.

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