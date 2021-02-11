Ларрі Флінту було 78 років.

У США на 79-му році життя помер засновник американського порнографічного журналу Hustler Ларрі Флінт.

Флінт помер 10 лютого у себе вдома в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на його брата Джиммі Флінта.

Як пише TMZз посиланням на представників його сім'ї, за попередніми даними, причиною смерті медіамагната стала серцева недостатність.

Ларрі Флінт: чим він відомий

Імперія Флінта почалася в 1960-х роках. Він купив бар в штаті Огайо, де працювала його мати, і розширив його до мережі клубів для дорослих, які він назвав Hustler. Пізніше він вирішив видавати однойменний журнал, при цьому спочатку він задумував його як рекламу клубів, але успіх видання виявився таким, що він став конкурентом Playboy.

У 1978 році на Флінта було скоєно замах. Джозеф Пол Франклін вистрілив у нього біля будівлі суду, де той проходив відповідачем у справі про поширення непристойних матеріалів. Флінт залишився інвалідом і з тих пір пересувався в інвалідному візку.

У 2017 році порномагнат запропонував 10 мільйонів доларів за будь-яку інформацію, яка могла призвести до імпічменту президента США Дональда Трампа.

Журнал Hustler

Hustler — це щомісячний порнографічний журнал для чоловіків, що видається в США. Перший номер випущений в 1974 році саме Ларрі Флінтом. Виданням журналу займається видавничий дім Larry Flynt Publications, діяльність якого простягається на багато областей медіабізнесу для дорослих.

Hustler є найуспішнішим журналом в історії порнографічної індустрії. Тираж журналу зростав спочатку повільно, перейшовши кордон в один мільйон примірників тільки після публікацій фотографій оголеної Джекі Онассіс, восени 1975 року.

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Автор: Олег Давигора