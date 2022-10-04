Скульптура буде відправлена до музею.

У Фінляндії демонтували останній пам’ятник Леніну – погруддя, створене естонським скульптором Матті Варіка, прибрали з центру фінського міста Котка.

Як повідомляє видання Yle, керівник відділу міського планування Маркку Ханнонен розповів, що переміщення пам’ятника – це "досить складна технічна операція". За його словами, бюст підняли на платформу вантажівки за допомогою підйомного пристрою.

Завідувачка музею Кюменлааксо Кірсі Ніку заявила, що скульптура буде відправлена до них на зберігання.

Відео дня

Зазначимо, що цю статую Леніна у 1979 році місту подарував Таллінн, який тоді входив до складу Радянського Союзу. Скульптура в Котка була останнім великим пам’ятником Леніну в Фінляндії. Проте на вулицях фінських міст при цьому все ще можна зустріти присвячені Леніну пам'ятні дошки та рельєфи.

Нагадаємо, в Україні перший пам'ятник радянському вождеві Леніну повалили у грудні 2013 р. в Києві, під час Євромайдану, – і ця подія започаткувала "ленінопад" по всій Україні

Довідка УНІАН. Найбільша монументальна голова Володимира Леніна у світі знаходиться в столиці Бурятії - Улан-Уде. Висота самої скульптури становить 7,7 метра, а з п'єдесталом - 14 м. Вага монумента перевищує 42 тонни.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну на цьому постаменті встановили російський прапор, і на ньому є одна з букв, яка тепер асоціюється з нападом Росії на Україну - латинська літера "Z".

Вас також можуть зацікавити новини: