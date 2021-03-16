У Ватикані наголошують, що це рішення не є дискримінацією, а радше підкреслює визначення шлюбу церквою, як союзу чоловіка та жінки.

Католицька церква не благословлятиме одностатеві шлюби.

Таку заяву Конгрегації Віровчення із підписом Папи Римського на численні запити оприлюднили у Ватикані, йдеться в сюжеті ТСН.

У документі зазначається, що священники не мають влади давати благословення на укладення шлюбів представників ЛГБТ-спільнот.

При цьому у Ватикані наголошують, що це рішення не є дискримінацією, а радше підкреслює визначення шлюбу церквою, як союзу чоловіка та жінки.

У Ватикані наголосили, що істини та цінності благословень є літургійними діяннями Церкви. Тому вони вимагають, аби те, що благословляється, було "об’єктивно спрямованим на отримання та вираження благодаті, відповідно до Божих задумів, вписаних у створінні", пишуть "Новини Ватикану".

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Зазначається, що стосунки, які "передбачають сексуальні практики поза подружжям", тобто, поза "нерозривним союзом між чоловіком і жінкою", відкритим на передавання життя, не відповідають цим "Божим задумам".

При цьому у Ватикані зазначили, що заборона благословляти одностатеві шлюби не перешкоджає благословляти окремих представників ЛГБТ-спільноти в інших питаннях, якщо вони "виявляють бажання жити у вірності зі задумами, об’явленими Богом".

Ця заява викликала хвилю обурення представників ЛГБТ-спільноти в різних країнах.

Папа Римський і одностатеві шлюби

Минулого року Папа Римський в одному з документальних фільмів заявляв, що одностатеві пари мають право на сім'ю та цивільні шлюби. Таким чином Папа Франциск став першим главою Ватикану, який відкрито виступив за права гомосексуальних пар.

Утім згодом Ватикан заявив, що коментарі Папи Римського Франциска щодо цивільних одностатевих союзів у документальному фільмі були вирвані з контексту.

Раніше Папа Римський Франциск провів приватну зустріч з батьками ЛГБТ-підлітків, на якій сказав, що "Бог любить усіх своїх дітей", і що Католицька церква також має "любити всіх чоловіків і жінок".

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Автор: Олександр Топчій