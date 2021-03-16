Католицька церква не благословлятиме одностатеві шлюби.
Таку заяву Конгрегації Віровчення із підписом Папи Римського на численні запити оприлюднили у Ватикані, йдеться в сюжеті ТСН.
У документі зазначається, що священники не мають влади давати благословення на укладення шлюбів представників ЛГБТ-спільнот.
При цьому у Ватикані наголошують, що це рішення не є дискримінацією, а радше підкреслює визначення шлюбу церквою, як союзу чоловіка та жінки.
У Ватикані наголосили, що істини та цінності благословень є літургійними діяннями Церкви. Тому вони вимагають, аби те, що благословляється, було "об’єктивно спрямованим на отримання та вираження благодаті, відповідно до Божих задумів, вписаних у створінні", пишуть "Новини Ватикану".
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Зазначається, що стосунки, які "передбачають сексуальні практики поза подружжям", тобто, поза "нерозривним союзом між чоловіком і жінкою", відкритим на передавання життя, не відповідають цим "Божим задумам".
При цьому у Ватикані зазначили, що заборона благословляти одностатеві шлюби не перешкоджає благословляти окремих представників ЛГБТ-спільноти в інших питаннях, якщо вони "виявляють бажання жити у вірності зі задумами, об’явленими Богом".
Ця заява викликала хвилю обурення представників ЛГБТ-спільноти в різних країнах.
Папа Римський і одностатеві шлюби
- Минулого року Папа Римський в одному з документальних фільмів заявляв, що одностатеві пари мають право на сім'ю та цивільні шлюби. Таким чином Папа Франциск став першим главою Ватикану, який відкрито виступив за права гомосексуальних пар.
- Утім згодом Ватикан заявив, що коментарі Папи Римського Франциска щодо цивільних одностатевих союзів у документальному фільмі були вирвані з контексту.
- Раніше Папа Римський Франциск провів приватну зустріч з батьками ЛГБТ-підлітків, на якій сказав, що "Бог любить усіх своїх дітей", і що Католицька церква також має "любити всіх чоловіків і жінок".
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