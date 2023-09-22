Лідер КНДР дав розпорядження своєму політбюро після урочистого званого обіду Путіна.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив новий курс щодо Росії після "сибірських делікатесів", якими частувався у російського диктатора Володимира Путіна на урочистому обіді 13 вересня.

Власне, після візиту до Росії Кім на першому ж засіданні центрального комітету Трудової партії акцентував на поглибленні відносин з Москвою, повідомляє Yonhap 22 вересня.

Зазначається, що відповідну зустріч лідер Північної Кореї провів в середу, 20 вересня. На ній він разом з високопосадовцями КНДР обговорив підсумки своїх розмов з Путіним й розвиток двосторонніх відносин.

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"На своєму першому засіданні політбюро Кім Чен Ин наголосив на необхідності "зміцнення тісних контактів і співпраці між відповідними сферами двох країн для розширення та всебічного розвитку співпраці в кожній сфері", - пишуть ЗМІ.

Також політики обговорили "низки шляхів для практичного і всебічного застосування успіхів", яких вдалося досягти завдяки нібито зовнішній політиці Кім Чен Ина.

Окремо під час засідання заслухали доповідь директора департаменту комітету Кім Сон Нам. Вона заявила, що поїздка лідера КНДР до РФ дозволила перейти країнам у двосторонніх відносинах на "новий стратегічний рівень". Також вона згадувала про вимоги нових епох та радикальні зміні, на які мають реагувати країни в рамках поточної геополітичної ситуації, яка склалася у світі.

Кім Чен Ин пообіцяв "перемогу Росії" під час обіду з Путіним

Нагадаємо, в рамках візиту до Росії лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав "званий обід" Путіна: під час частування обидва диктатори запам'яталися промовами, присвяченими один одному.

Так, Кім у своєму тості оголосив, що РФ "здобуде перемогу над злом у цій священній війні". Ймовірно, йшлося про бойові дії, які армія РФ продовжує вести в Україні. Також лідер КНДР закликав випити за здоров'я Путіна й отримав у відповідь аналогічний за змістом тост на знак вдячності Путіна, згадував Reuters.

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