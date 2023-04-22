З початком повномасштабної війни Європейський Союз закрив свій повітряний простір для російських перевізників.

Російський літак зі спеціальним дипломатичним дозволом здійснив посадку в Берліні. Йдеться про російський літак Іл-96-300, який виконував нерегулярний рейс із Москви RSD 898.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз закрив свій повітряний простір для російських перевізників, нагадує DW.

"Як свідчить сайт для відстеження перельотів Flightradar24, російський Іл-96-300, який виконував нерегулярний рейс із Москви RSD 898, здійснив посадку в берлінському аеропорту BER близько 9-ї ранку за місцевим часом. Через три години він покинув аеропорт Берліна і близько 15:30 за російським часом очікується його посадка в аеропорту "Внуково", - пише видання.

Компетентне джерело підтвердило DW цю інформацію та зазначило, що йшлося не про звичайний пасажирський рейс, обслуговування якого належить до компетенції цивільного аеропорту BER.

Про пасажирів чи вантаж літака поки що нічого не відомо.

Зауважується, що німецькому інформаційному агентству dpa речник військово-повітряних сил ФРН повідомив, що російський літак вилетів у суботу, 22 квітня, з Москви до Берліна зі спецдозволом.

ЄС закрив повітряний простір для Росії у 2022 році

Нагадаємо, що 27 лютого 2022 року Єврокомісія оголосила, що в рамках наступного пакета антиросійських санкцій авіаперевізникам РФ буде заборонено здійснювати рейси та перетинати повітряний простір ЄС.

26 лютого перший пакет санкцій проти авіаційного флоту Росії ввели Великобританія, Польща, Чехія, Болгарія, а потім до заборони приєдналися всі країни Євросоюзу та Канада.

Зазначимо, що через війну, авіапростір України наразі також закритий. Нещодавно в прес-центрі "Украероруху" повідомили, коли заборону можуть скасувати.

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