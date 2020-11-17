При посадці в аеропорту міста Якутат Boeing 737-700 авіакомпанії Alaska Airlines збив бурого ведмедя.
Читайте такожУ Франції зіткнулися два легкомоторні літаки, загинули п'ятеро осібПро це повідомляє CNN.
При посадці екіпаж побачив двох ведмедів, що перетинають злітно-посадкову смугу.
Пілоти пропустили тварин, але капітан відчув удар в лівий борт після того, як вони пройшли під літаком.
Потім вони помітили тіло ведмедя, що лежить в декількох футах від центру злітно-посадкової смуги. В результаті зіткнення лівий капот двигуна літака був пошкоджений. Шестеро пасажирів літака не постраждали.
Екіпажі раніше бачили двох ведмедів в цьому районі і вважали, що це ведмедиця і дитинча. За словами представника прес-служби Департаменту транспорту штату, це перший випадок, коли на Алясці літак збив ведмедя.
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