За нового прем'єра проголосували 62 депутати, проти-10, 41 утримався.

Парламент Литви затвердив кандидатуру Інгріди Шимоніте на посаду прем'єр-міністра.

За її призначення проголосували 62 депутати, проти - 10, 41 утримався, повідомляє Delfi.

Кандидатуру Шимоніте підтримали всі консерватори і члени фракції Партії свободи, які брали участь у засіданні, а також п'ять представників Змішаної групи членів Сейму: Вітаутас Бакас, Зіґмантас Бальчітіс, Альгірдас Буткявічюс, Домас Грішкявічюс і Андрюс Пальоніс.

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Шимоніте подякувала членам Сейму за підтримку, побажання і критику на свою адресу.

Відзначається, що прем'єр-міністр протягом 15 днів після свого призначення президентом повинен представити Сейму сформований ним і затверджений президентом уряд, винести на розгляд Сейму урядову програму.

За словами Шимоніте, вона нестиме особисту відповідальність за всіх запропонованих нею кандидатів на посади міністрів.

"Ми в коаліції домовилися, що якщо на когось з кабінету впаде тінь і він вирішить не йти у відставку, то, відповідно до такої логіки, піти доведеться мені самій. Я готова взяти на себе цю відповідальність", - сказала вона.

Як передає Європейська правда, посаду міністра закордонних справ Литви в новому уряді може зайняти Габріелюс Ландсбергіс.

Якщо кандидатуру Ландсбергіса підтримають у Сеймі, він замінить на посаді міністра закордонних справ Лінаса Лінкявичюса. Він обіймав цю посаду з кінця 2012 року, активно підтримував Україну під час Революції Гідності і після початку російської агресії в Криму і на Донбасі.

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Автори: Олександр Топчій, Леся Лещенко