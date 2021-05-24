Таке рішення ухвалено для забезпечення безпеки мандрівників.

Литва з 25 травня забороняє прибуття в країну й відправлення з Литви літаків, маршрут яких проходить через Білорусь.

Відповідне рішення ухвалив уряд країни сьогодні, 24 травня, повідомляє Delfi.

Зазначається, що заборона набирає чинності о 00:00 25 травня 2021 року.

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За словами прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте, таке рішення пропонується для безпеки мандрівників.

"Що стосується польотів до Литви і з Литви через повітряний простір Білорусі, попри те, що деякі авіакомпанії самі вирішили скасувати такі польоти, заради безпеки мандрівників запропоновано ухвалити відповідне рішення уряду", - сказала Шимоніте.

Міністр транспорту і сполучення Марюс Скуодіс додав, що це означає заборону на виконання рейсів до Литви через Білорусь.

"Будь-які польоти в Литву і з неї через Білорусь заборонені... Це не означає заборону на польоти, це означає, що авіакомпанії повинні обирати інший маршрут", - сказав Скуодіс.

Він додав, що заборона торкнеться 10 напрямків.

"Уряд вирішив прийняти таке рішення - заборонити польоти над Білоруссю. Наші дані показали, що це торкнеться 26 рейсів на добу (...) Це все польоти на південь - Туреччина, ті ж Афіни", - сказав Скуодіс.

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську: деталі

23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Літак повернули до Мінська по команді білоруських диспетчерів через повідомлення про мінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений в Мінську літак і планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair в заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що летіти до Мінська було ближче, ніж до Вільнюса, що не відповідає дійсності.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Олександр Топчій