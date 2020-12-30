Уряд Данії вирішив не скасовувати локдаун, введений 16 грудня, після новорічних свят і продовжив його до 17 січня.
Читайте такожУ Данії 11 тисяч норок заразилися COVID-19Про це заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен, повідомляє "Німецька хвиля". "Ситуація з рівнем заражень зараз серйозніша, ніж навесні", - констатувала прем'єр.
На даний момент в країні з населенням 6 млн осіб коронавірусом заразилися 158 447 громадян, 1226 хворих померли, 118 727 одужали.
Спочатку влада припускала, що локадун в країні буде скасовано 3 січня.
Під час посиленого карантину в Данії всі торгові центри і магазини (за винятком продовольчих і аптек), автошколи, театри, музеї, спортивні зали та перукарні припинили роботу.
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