У Штатах йому може загрожувати до 175 років в'язниці.

Лондонський суд видав ордер на екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа у США, де стосовно нього висунуто 18 кримінальних звинувачень.

Справа буде направлена міністру внутрішніх справ Великобританії Пріті Патель, якій належить прийняти рішення про видачу, повідомляти The Guardian.

У разі можливого підписання ордера міністром у Ассанжа ще залишиться можливість спробувати оскаржити рішення в судовому порядку в ході апеляції у Високому суді Лондона. До 18 травня захист засновника WikiLeaks може представити свої аргументи.

Співзасновник Wikileaks, який має право на апеляцію, з'явився по відеозв'язку під час слухань у Вестмінстерському світовому суді, які один з його адвокатів назвав "коротким, але значущим моментом у справі".

Марк Саммерс, королівський адвокат Ассанжа, сказав головному судді, що у нього немає іншого вибору, окрім як відправити справу міністру внутрішніх справ. На даний момент у команди Ассанжа не було можливості зібрати нові докази, але були "свіжі події", додав він.

Саммерс сказав, що міністру внутрішніх справ будуть представлені "серйозні матеріали" щодо вироку і умов в США.

Нагадаємо, коротке слухання відбулося після того, як минулого місяця Верховний суд відхилив апеляцію Ассанжа проти його екстрадиції. У грудні він намагався оскаржити рішення Вищого суду, який постановлять, що він може бути екстрадований після запевнень влади США щодо умов його утримання у в'язниці.

Австралієць Джуліан Ассанж - засновник платформи WikiLeaks. У США Ассанжу пред'явлені в цілому 18 звинувачень, у тому числі в порушенні законодавства про шпигунство – у зв'язку з публікацією WikiLeaks секретних документів різних американських відомств.

В даний час Ассанж утримується в Британській в'язниці суворого режиму у зв'язку з запитом США про екстрадицію. У разі його видачі, творцеві інтернет-платформи загрожує до 175 років в'язниці.

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