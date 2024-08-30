У компанії пояснили чому.

Влада США не зверталась до льотного центру Lockheed з питання підготовки українських пілотів навіть попри проблеми з термінами навчання у навчальних центрах в Європі.

У компанії заявили, що хочуть розширити курс підготовки та подвоїти кількість пілотів для задоволення попиту країн-союзниць США. "Із розширенням ми могли б готувати майже чотири десятки пілотів на рік", - сказав Френк Сент-Джон, головний операційний директор компанії, пише Defence One.

Сент-Джон зазначив, що Європейський центр компанії у Румунії щойно випустив румунських пілотів і готовий навчати українських, якщо до нього звернуться з таким проханням. Але уряд США досі не уклав із Lockheed відповідні контракти.

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"Україна та США визначають, який підхід є найкращим для підготовки українських пілотів. Якщо вони вирішать, що робити це в румунському центрі є правильним підходом, ми зробимо це", - прокоментував він.

Підготовка українських пілотів F-16

Підготовка триває повільніше за темпи передачі винищувачів. Центри навчання українців розташовані у США та Данії, однак перший має обмежені можливості, а останній закінчить підготовку льотчиків цього року.

Щоб вирішити проблему, Україна хоче найняти іноземних відставних пілотів, котрі пілотуватимуть передані F-16, допоки не завершать навчання українські льотчики. Цю ініціативу вже підтримали деякі західні відставні пілоти.

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