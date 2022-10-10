Олександр Лукашенко заявив, що він з президентом РФ Володимиром Путіним домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.
Про це самопроголошений глава Білорусі повідомив на нараді з питань безпеки, передає "Белта".
Таке рішення було ухвалено нібито за підсумками зустрічі агресорів один на один після неформального саміту СНД у Петербурзі.
"У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації і Республіки Білорусь. Це все за нашими документами", - заявив Лукашенко.
Він переконаний, що для РБ існує загроза. За його словами, формування спільного російсько-білоруського угруповання вже почалося.
"Воно йде вже, по-моєму, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання", - заявив самопроголошений глава Білорусі.
Роль Білорусі у війні Росії проти України
Лукашенко з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну дозволив Росії запускати ракети з території Республіки Білорусь.
Через це на Білорусь, як і на Росію, накладено нові європейські санкції.
Відомо, що зараз регулярна білоруська армія не бере прямої участі у вторгненні в Україну.
На думку проекту "Беларускі Гаюн", загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.
Вранці 10 жовтня Лукашенко терміново скликав військових і силовиків на нараду.