За словами Лукашенка, формування спільного російсько-білоруського угруповання вже почалося.

Олександр Лукашенко заявив, що він з президентом РФ Володимиром Путіним домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Про це самопроголошений глава Білорусі повідомив на нараді з питань безпеки, передає "Белта".

Таке рішення було ухвалено нібито за підсумками зустрічі агресорів один на один після неформального саміту СНД у Петербурзі.

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"У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації і Республіки Білорусь. Це все за нашими документами", - заявив Лукашенко.

Він переконаний, що для РБ існує загроза. За його словами, формування спільного російсько-білоруського угруповання вже почалося.

"Воно йде вже, по-моєму, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання", - заявив самопроголошений глава Білорусі.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Лукашенко з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну дозволив Росії запускати ракети з території Республіки Білорусь.

Через це на Білорусь, як і на Росію, накладено нові європейські санкції.

Відомо, що зараз регулярна білоруська армія не бере прямої участі у вторгненні в Україну.

На думку проекту "Беларускі Гаюн", загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

Вранці 10 жовтня Лукашенко терміново скликав військових і силовиків на нараду.

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