Росія заперечує причетність до злочинів проти цивільних у Бучі, називаючи їх "провокацією" України.

Олександр Лукашенко назвав звірства російських військ у Бучі "спецоперацією Британії".

Про це він заявив під час зустрічі з Путіним у Росії.

"Це як у Бучі. Ось ми обговорювали цю політику: всі кричать. Ну, їм треба було ввести цей черговий пакет санкцій. Ми сьогодні обговорювали детально на цю "їхню" спецоперацію. Психологічну операцію, яку провели англійці. Якщо вам потрібні паролі, адреси й явки, номери автомобілів, на яких вони приїхали у Бучу, - ФСБ Росії може надати ці матеріали", - заявив Лукашенко.

Своєю чергою Путін заявив, що вважає злочини у Бучі "таким же фейком, як і використання Росією хімзброї у Маріуполі".

Російський президент додав, що Лукашенко нібито передав йому "документи щодо провокацій у Бучі".

Як писав УНІАН, російські війська вбили у Бучі понад 400 цивільних.

Тіла громадян почали виявляти, а їхню насильницьку смерть підтверджувати після деокупації населених пунктів.

Подекуди рашисти покидали застрелених мешканців просто посеред вулиці.

Правоохоронці виявили факти зґвалтування жінок та дівчат, катування, мародерства тощо.

Знайдено масові поховання людей.

Росія заперечує причетність до злочинів проти цивільних, називаючи трагедію у Бучі "провокацією" України.

Після цього ЄС ввів п’ятий пакет санкцій проти РФ, проте утримався від повного ембарго на нафту й газ агресора.

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