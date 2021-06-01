За його словами, до цього білоруси добиралися на півострів через Україну.

Олександр Лукашенко у відповідь на введені Україною обмеження пригрозив пустити з Білорусі літаки в окупований Росією Крим.

Відповідну заяву він зробив під час наради в Мінську 1 червня. Відео заяви Лукашенка опублікував Telegram-канал "Пул першого".

"Україна закрила для нас небо... У нас є свій санаторій в Криму, куди люди завжди їздили, літали і так далі. Щоб не загострювати відносини, ми через Україну (добиралися до Криму – УНІАН) – хто поїздом, хто автомобілем, хто літаком. Зараз – закрили небо. І я Путіну сказав: "Я прошу тебе, ти подумай, як нам потрапити до Криму" – заявив Лукашенко.

За його словами, можливість відкриття відповідних авіарейсів вже пропрацьовується.

Крім того, Лукашенко заявив, що ставив питання про Крим Петру Порошенку, коли він був президентом України. І той йому відповів наступне: "Не питання. Я тебе прошу тільки через Україну".

Читайте такожЛукашенко: Росія поставе Білорусі сучасне озброєння"Сьогодні я б хотів поставити запитання Зеленському: ну, а при бажанні полетіти в Крим - мені як сьогодні? Тільки через Росію. Тому мені доведеться президента Путіна попросити, щоб він якось мене відвіз до Криму... Я тут абсолютно вільний та не переживаю. Вони влаштували цю тяганину. Вони влаштували цю комбінацію на рівні провокації", – заявив Лукашенко.

Україна закрила небо: подробиці санкцій проти Білорусі

Після примусової посадки літака та затримання в аеропорту Мінська журналіста Романа Протасевича Україна 26 травня закрила авіасполучення з Білоруссю.

Обмеження на польоти в білоруському повітряному просторі також ввели в Євросоюзі.

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Автор: Катерина Шварц