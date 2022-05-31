"Операція була без жодного пострілу", - зазначив самопроголошений президент Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розкрив деталі "спецоперації", яку КДБ, буцімто, провів на території України.

Узурпатор запевняє, що співробітники комітету державної безпеки Білорусі провели в Україні операцію зі звільнення кількох десятків білоруських громадян.

"Явно не з власної волі виявилися заручниками, і не лише ситуації, а й окремих бажань найгірших людей в Україні. Коли почалася "спецоперація" РФ, наші люди, кілька десятків, залишилися там, прямо скажемо, заручниками ситуації. І їх треба було повертати додому, в сім'ї", - сказав Лукашенко.

"Я пам'ятаю, тоді сказав про те, що якщо нам не повернуть хлопців, то ми проведемо навіть гостру спецоперацію для звільнення наших хлопців. Комітету держбезпеки було доручено підготувати цей захід і звільнити наших людей. За вашою безпосередньою участю, під вашим керівництвом була здійснена ця операція без жодного пострілу. На мою думку, в Україні так і ніхто не розібрався, як це сталося", - додав диктатор під час нагородження співробітників КДБ.

Нагадаємо, що у квітні Лукашенко під час засідання ради нацбезпеки розповів байку про якусь "невидиму операцію" по звільненню білорусів з українського полону. Нардеп від СН Федір Веніславський каже, що "спецоперація, про яку ніхто не знає, напевно, була проведена в голові Лукашенка".

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