Режим диктатора регулярно звинувачує ЄС у провокаціях на кордоні. Речник Держприкордонслужби України уточнив, чи має Київ до цього відношення.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко прокоментував "закиди" Білорусі та її лідера Олександра Лукашенко щодо провокацій на кордоні з боку ЄС.

Зокрема, йдеться про "трупи", щодо знаходження яких час від час повідомляють ЗМІ, посилаючись на дані місцевих прикордонників. Відповідні публікації фіксуються за 5 травня. Тоді Держприкордонкомітет Білорусі повідомив про мертвого біженця, якого знайшли поряд з латвійським кордоном.

Як прокоментував Демченко виданню LIGA.net, відповідні звинувачення - це чергові спекуляції на темі міграційної кризи, яку раніше намагався поглибити Лукашенко на кордоні з ЄС.

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"Досить часто білоруси пишуть про смерть мігрантів на кордоні з країнами ЄС і звинувачують у їхніх смертях суміжні країни", - підтвердив він.

На зустрічне запитання з приводу того, хто ж залишає "на ганку" Лукашенко мертвих людей Демченко уточнив: "Точно не ми", - виключаючи ймовірність участі у цьому українських прикордонників.

Також речник ДПСУ зазначив, що досить часто прикордонники Білорусі сприймають дії української сторони на кордоні неадекватно, вбачаючи у багатьох речах чергові "провокації".

Прикордонники Білорусі заявили, що з території Латвії їм підкинули труп

Нагадаємо, 5 травня Держприкордонкомітет Білорусі повідомив, що в 10-х метрах від місця загородження, встановленого на латвійському кордоні, знайшли труп біженця африканської зовнішності. Йшлося про чоловіка. Тоді прикордонники Білорусі заявили, що, ймовірно, тіло біженця підкинули на територію Білорусі через хвіртку на кордоні. Про це писало видання "Зеркало".

Зазначимо, за кілька днів до інциденту, 2 травня, Лукашенко зібрав нараду та обговорив питання безпеки кордону Білорусі. Він вбачав, що там існує загроза з боку диверсантів.

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