Список складається з п'яти основних категорій: політика, бізнес, розваги, фінанси, наука і технології.

Агентство Bloomberg склало список з 50 осіб, які досягли найбільш видатних досягнень у своїй сфері в цьому році.

Читайте такожThe Economist: В 2021 році буде десять тенденцій, за якими особливо варто стежитиСписок складається з п'яти основних категорій: політика, бізнес, розваги, фінанси, наука і технології. Ще в одну категорію увійшли люди, чиє включення в список головних людей «нікого не здивує».

Політика:

Світлана Тіхановська, яку опозиція вважає переможцем виборів президента Білорусі;

Луїс Лакальє Поу, президент Уругваю;

Алісія Гарза, Патріс Каллорс і Опал Тометі, засновниці руху Black Lives Matter.

Бізнес:

Аврора Джеймс, засновниця проекту Fifteen Percent Pledge;

Страйв Масайіа, засновник Econet Group;

Рід Хастінгс, глава Netflix.

Розваги:

Біллі Айлиш, співачка;

Селеста Барбер, актриса;

Донна Ленглі, голова Universal Filmed Entertainment Group.

Фінанси:

Кристаліна Георгієва, директор Міжнародного валютного фонду;

Байжа Бхатт і Володимир Тенев, співзасновники фінансової компанії Robinhood;

Джейн Фрейзер, з 2021 року стане керівником Citigroup — першою жінкою—керівником великого американського банку.

Наука і технології:

Зенг Юкун, глава Contemporary Amperex Technology;

Гвінн Шотвелл, президент SpaceX;

Тім Брей, колишній віце-президент Amazon;

Ентоні Фаучі, головний імунолог Білого дому.

У категорію людей, чиє включення в цей список «нікого не здивує», потрапили президент США Дональд Трамп і новообраний президент обраний Джо Байден, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон, голова КНР Сі Цзіньпін і Папа Римський Франциск. Також в цю категорію потрапили засновник Amazon Джефф Безос, глава Apple Тім Кук, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск, глава Facebook Марк Цукерберг, передає kommersant.

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Автор: УНІАН