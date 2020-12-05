Агентство Bloomberg склало список з 50 осіб, які досягли найбільш видатних досягнень у своїй сфері в цьому році.
Читайте такожThe Economist: В 2021 році буде десять тенденцій, за якими особливо варто стежитиСписок складається з п'яти основних категорій: політика, бізнес, розваги, фінанси, наука і технології. Ще в одну категорію увійшли люди, чиє включення в список головних людей «нікого не здивує».
Політика:
Світлана Тіхановська, яку опозиція вважає переможцем виборів президента Білорусі;
Луїс Лакальє Поу, президент Уругваю;
Алісія Гарза, Патріс Каллорс і Опал Тометі, засновниці руху Black Lives Matter.
Бізнес:
Аврора Джеймс, засновниця проекту Fifteen Percent Pledge;
Страйв Масайіа, засновник Econet Group;
Рід Хастінгс, глава Netflix.
Розваги:
Біллі Айлиш, співачка;
Селеста Барбер, актриса;
Донна Ленглі, голова Universal Filmed Entertainment Group.
Фінанси:
Кристаліна Георгієва, директор Міжнародного валютного фонду;
Байжа Бхатт і Володимир Тенев, співзасновники фінансової компанії Robinhood;
Джейн Фрейзер, з 2021 року стане керівником Citigroup — першою жінкою—керівником великого американського банку.
Наука і технології:
Зенг Юкун, глава Contemporary Amperex Technology;
Гвінн Шотвелл, президент SpaceX;
Тім Брей, колишній віце-президент Amazon;
Ентоні Фаучі, головний імунолог Білого дому.
У категорію людей, чиє включення в цей список «нікого не здивує», потрапили президент США Дональд Трамп і новообраний президент обраний Джо Байден, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон, голова КНР Сі Цзіньпін і Папа Римський Франциск. Також в цю категорію потрапили засновник Amazon Джефф Безос, глава Apple Тім Кук, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск, глава Facebook Марк Цукерберг, передає kommersant.
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