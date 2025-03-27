Військові з Франції та Британії тісно взаємодіятимуть зі Збройними силами України над плануванням майбутнього.

Франція і Велика Британія найближчими днями відправлять спільну військову делегацію до України. Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив після зустрічі лідерів на підтримку України в Парижі, повідомляє телеканал Sky News.

Макрон зазначив, що сьогодні було вирішено доручити міністрам закордонних справ підготувати пропозиції щодо того, як можна здійснювати моніторинг режиму припинення вогню. Міністри матимуть три тижні, аби виступити із пропозиціями.

Разом із тим, як зазначив Макрон, Франція і Велика Британія відправлять військову делегацію до України для роботи з українськими Збройними силами, аби допомогти їм спланувати майбутнє.

Відео дня

Президент Франції після обговорення із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером повідомив, що вони доручать "начальникам Генеральних штабів забезпечити відправлення французько-британської команди до України у найближчі кілька днів" з метою тісної співпраці з українськими партнерами.

Зокрема, ця команда зосереджуватиметься на підготовці "формату українських Збройних сил".

За словами французького лідера, це має дозволити коаліції рухатися далі. Буде з'ясовано, який потрібен формат із точки зору кількості військових і які обладнання й техніка необхідні для того, аби відреагувати на майбутню російську агресію і стримувати будь-яку агресію з боку Росії.

"Це дозволить нам перейти до етапу планування, щоби чітко визначити внесок кожної країни, яка є членом нашої коаліції для того, аби повідомити Україні чітке розуміння дуже точного плану дій, який ми хочемо запровадити", - наголосив Макрон.

Також президент Франції оголосив план стосовно "сил гарантування" для України. Він пояснив, що це французька і британська ідея на запит України.

За його словами, ця ідея досі перебуває на стадії планування, але ці сили не будуть заміною для миротворчих військ з підтримання режиму припинення вогню.

Макрон сказав, що кілька держав зроблять внесок у формування "сил гарантування", але вони не розміщуватимуться на лінії фронту, а натомість - у стратегічних зонах. Водночас, повідомив він, не кожна країна бажає до цього долучитися:

"Це не є одностайним. Нам не потрібна одностайність, аби досягнути цього".

Президент Франції наголосив, що ці сили гарантування не повинні стати заміною для миротворчих сил на лінії зіткнення або сильній та надійній українській армії.

Макрон додав, що потрібні подальші обговорення.

Інші плани Франції щодо України

Як повідомляв раніше УНІАН, у Франції розглядають варіант розгортання миротворчих сил після війни у центральній частині України вздовж річки Дніпро. Про це ЗМІ повідомив французький чиновник, ознайомлений із закритими дискусіями.

Чиновник підкреслив, що Франція хоче, щоб війська із країн "коаліції охочих" зосередилися в центральній частині України, якомога далі від лінії фронту.

Джерело також розповіло, що не виключаються і сценарії розгортання миротворців ще далі від лінії фронту. Вони можуть бути зосереджені на крайньому заході України або навіть у сусідній країні.

Вас також можуть зацікавити новини: