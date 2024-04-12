У світовій індустрії кількість виробників пороху дуже обмежена і 80% продукції Eurenco, схоже, піде до України.

Президент Франції Еммануель Макрон ознаменував візитом "відродження" держкомпанії Eurenco, що спеціалізується на виробництві вибухових речовин, заклавши "перший камінь" у фундамент нової виробничої лінії боєприпасів у Бержераку 11 квітня.

Йдеться про одну з рейок "воєнної економіки" Франції, яку держава запустила влітку 2022 року - незабаром після початку війни в Україні, і з перспективою, що 80% пороху Eurenco йтиме на потреби Києва. Про це пише французьке Le Monde.

Видання підкреслює, що своїм візитом Макрон висвітлив прогрес, якого досягла оборонна промисловість Франції. У світовій індустрії кількість виробників пороху дуже обмежена, тож Eurenco, що знаходиться у 100% власності держави, є важливим активом Франції як у військовому значенні, так і у питанні зміцнення французької економіки.

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Le Monde пише, що штат працівників компанії оцінювався приблизно в 900 робочих місць (330 припадає на Бержерак), водночас річний обсяг продажів продукції Eurenco був на рівні 190 мільйонів євро на рік. Наразі війна в Україні та попит світу на зброю повернув компанії статус "центральної" у глобальних перегонах за боєприпаси, акцентує ЗМІ. Макрон пообіцяв, що лише в Бержераку до 2025 року з'явиться ще плюс 250 робочих місць.

"І стільки ж в решті підприємств групи - завдяки дуже різкому зростанню міжнародних замовлень з середини 2023 року: приблизно на плюс 1,2 млрд євро", - заявляє Le Monde.

У своїй промові під час візиту до Бержераку Макрон заявив, що Франція знаходиться на порозі тривалих геополітичних змін, в яких оборонна промисловість відіграватиме дедалі важливішу роль.

"Ми повинні діяти швидко, ми повинні діяти жорстко, ми повинні діяти масово", - сказав президент Франції.

До війни в Україні компанія Eurenco займала доволі вузьку нішу на ринку, однак наразі група, що має дочірні компанії у Швеції, Бельгії (незабаром також в США), змогла подвоїти своє виробництво за рік. Про це заявив голова групи Eurenco Тьєррі Франку. Очікується, що до 2025 року компанія також зможе подвоїти виробництво вибухових речовин і порохів малого калібру, а також вдесятеро збільшити виробництво великокаліберних виробів включно зі 155-мм снарядами, які мають великий попит в Україні.

"Це означає, що наприкінці 2025 - на початку 2026 року завод зможе виробляти 200 000 снарядів на рік", - пояснює ЗМІ.

Щоб не гаяти час та не чекати 2025 року Eurenco отримала дозвіл від Генерального директорату озброєнь на використання старих армійських запасів пороху, сказав Франку. Йдеться про ресурс, що призначався для знищення або був зарезервований для тренувань.

"Зрештою, 80% продукції Eurenco призначатиметься для України, а решта - для французької армії", - резюмував Le Monde.

Франція планує збільшити виробництво зброї

Цього тижня Макрон провів важливу зустріч з главами компаній військово-промислового комплексу Франції, на якій окреслив наступне: держава має прискорити свій перехід до військової економіки. Макрон заявив, що світ змінюється, і що Франція має підтримати Україну зброєю перед обличчям російської агресії.

Лідер держави нагадав, що Париж вже потроїв темпи виробництва САУ Caesar, але важливо піти ще далі у виробництві зброї, яка, зокрема, потрібна й Україні.

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